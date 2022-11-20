Батыры встречают жителей Семея на одном из участков, апашки угощают баурсаками
20 Ноября 2022, 14:19
20 Ноября 2022, 14:19
Батыры встречают жителей Семея на одном из участков, апашки угощают баурсаками
СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - В Семее у входа у избирательного участка № 256 встречают горожан казахские батыры, а бабушки в национальной одежде угощают всех баурсаками. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу областного акимата.
Избирательный участок находится в Городском доме культуры. Поэтому к выборам тут подошли творчески. Отдав свой голос, избиратели спешат сфотографироваться с батырами-великанами и с апашками, которые испекли к выборам казахское национальное блюдо – баурсаки. Одним из первых свой гражданский долг выполнил вице-президент международного фонда «Қазақ тілі» Орал Шарипбай.
Читайте также
Новости партнеров
Популярное