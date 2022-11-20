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Батыры встречают жителей Семея на одном из участков, апашки угощают баурсаками

20 Ноября 2022, 14:19
Батыры встречают жителей Семея на одном из участков, апашки угощают баурсаками
20 Ноября 2022, 14:19

Батыры встречают жителей Семея на одном из участков, апашки угощают баурсаками

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - В Семее у входа у избирательного участка № 256 встречают горожан казахские батыры, а бабушки в национальной одежде угощают всех баурсаками. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу областного акимата.

Избирательный участок находится в Городском доме культуры. Поэтому к выборам тут подошли творчески. Отдав свой голос, избиратели спешат сфотографироваться с батырами-великанами и с апашками, которые испекли к выборам казахское национальное блюдо – баурсаки. Одним из первых свой гражданский долг выполнил вице-президент международного фонда «Қазақ тілі» Орал Шарипбай.


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