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Батырхан Куанышбеков назначен руководителем управления внутренней политики Мангистауской области

Редактор:  
Гульмира Байзакова
17 Мая 2023, 19:07
Батырхан Куанышбеков назначен руководителем управления внутренней политики Мангистауской области Фото: gov.kz

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Аким Мангистауской области Нурлан Ногаев представил коллективу нового руководителя управления внутренней политики. Новым руководителем управления назначен Батырхан Куанышбеков, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата.

Б. Куанышбеков окончил Каспийский государственный университет технологий и инжиниринга им. Ш. Есенова, имеет два высших образования по специальностям «Юриспруденция» и «Туризм».

Трудовой путь начал в 2012 году, делопроизводителем в аппарате акима города Актау. С 2014 по 2022 год работал в управлении внутренней политики Мангистауской области, занимал должности инспектора, главного специалиста отдела анализа и мониторинга, руководителя отдела анализа и мониторинга, заместителя руководителя управления внутренней политики. С июня 2022 года занимал должность руководителя управления по вопросам молодежной политики Мангистауской области.


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