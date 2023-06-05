Батырхан Акек назначен руководителем управления финансов Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Новый руководитель управления финансов акимата Жамбылской области назначен в регионе, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата.

Распоряжением акима Жамбылской области руководителем управления финансов акимата Жамбылской области назначен Акек Батырхан Базарбаевич.

47-летний Батырхан Акек - уроженец Меркенского района Жамбылской области. В 1998 году окончил Казахский национальный технический университет по специальности «организация производства (менеджер)».

Трудовую деятельность начал в 1998 году ведущим специалистом отдела финансов Меркенского района.

В разные годы работал главным специалистом управления финансов акимата Жамбылской области, возглавлял отдел областного управления финансов.

С октября 2011 года по сегодняшний день занимал должность заместителя руководителя управления финансов акимата Жамбылской области.