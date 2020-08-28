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Батырбек Байбосынов назначен врио начальника службы безопасности Первого Президента РК

28 Августа 2020 16:25
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Батырбек Байбосынов назначен врио начальника службы безопасности Первого Президента РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Решением Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы временное исполнение обязанностей заместителя начальника Службы государственной охраны Республики Казахстан – начальника службы безопасности Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы возложено на начальника управления службы безопасности Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы Байбосынова Батырбека Бердыбаевича.

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Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт Елбасы.

Как сообщалось ранее, Ашимбекулы Ардак освобожден от должности первого заместителя начальника Службы государственной охраны Республики Казахстан – начальника службы безопасности Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы в связи с переходом на другую работу.



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#Назначения   #Первый Президент - Елбасы  
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