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Батырбек Байбосынов назначен врио начальника службы безопасности Первого Президента РК
28 Августа 2020 16:25
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Решением Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы временное исполнение обязанностей заместителя начальника Службы государственной охраны Республики Казахстан – начальника службы безопасности Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы возложено на начальника управления службы безопасности Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы Байбосынова Батырбека Бердыбаевича.
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Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт Елбасы.
Как сообщалось ранее, Ашимбекулы Ардак освобожден от должности первого заместителя начальника Службы государственной охраны Республики Казахстан – начальника службы безопасности Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы в связи с переходом на другую работу.
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