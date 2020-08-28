Батырбек Байбосынов назначен врио начальника службы безопасности Первого Президента РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Решением Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы временное исполнение обязанностей заместителя начальника Службы государственной охраны Республики Казахстан – начальника службы безопасности Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы возложено на начальника управления службы безопасности Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы Байбосынова Батырбека Бердыбаевича.

Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт Елбасы.



Как сообщалось ранее, Ашимбекулы Ардак освобожден от должности первого заместителя начальника Службы государственной охраны Республики Казахстан – начальника службы безопасности Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы в связи с переходом на другую работу.



