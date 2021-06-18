Батырбек Абдильдин назначен руководителем аппарата Министерства здравоохранения РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Приказом министра здравоохранения РК Абдильдин Батырбек Султанович назначен на должность руководителя аппарата Министерства здравоохранения Республики Казахстан. Об этом сообщает пресс-служба Премьер-Министра РК, передает МИА «Казинформ».

Батырбек Абдильдин родился в 1982 году в Костанайской области.

Окончил Костанайский государственный университет им. А. Байтурсынова, Центрально-Азиатский университет, университет Сингапура.

Трудовую деятельность начал в 2001 году в качестве представителя иностранной коммерческой организации в Казахстане.

В 2002-2005 гг. — специалист; начальник отдела госзакупок; заместитель директора АО «Курылыс консалтинг» Министерства индустрии и торговли РК.

В 2005-2009 гг. занимал руководящие должности в частных организациях.

В 2009-2011 гг. — руководитель отдела госзакупок и материального обеспечения; заместитель директора РГП «Центр внедрения современных медицинских технологий».

В 2011-2015 гг. — заместитель главного врача ГКП «Городская больница №1 акимата г. Астаны».

В 2015-2020 гг. — трудился в частном секторе.

В 2018-2019 гг. — исполнительный директор Ассоциации медицинского туризма Казахстана.

С сентября 2020 года по настоящее время — руководитель Проектного офиса Министерства здравоохранения РК.