Батыр Джукембаев вылетел из рейтинга WBA после первого поражения в карьере

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Всемирная боксерская ассоциация (WBA) представила обновленную версию рейтингов представителей все весовых категорий, пишет Sports.kz.

В супертяжелом весе Жан Кособуцкий по-прежнему занимает заключительное, 15-е место. Тройка лидеров состоит из украинца Александра Усика , кубинского бойца Луиса Ортиса и Энди Руиса из США. Чемпион мира WBA Super — британец Энтони Джошуа .

В первой тяжелой категории Серик Мусадилов остался на 14-й строчке. Лидером рейтинга является нигериец Эфетобор Апочи , за ним в ТОП-3 располагаются кубинец Юниер Дортикос и представитель ЮАР Кевин Лерена . «Суперчемпион» WBA — Арсен Гуламирян из Франции.

Выступающий во втором среднем весе Айдос Ербосынулы сохранил за собой первое место, опережая Давида Бенавидеса (США) и Джона Райдера (Великобритания). Основной чемпионский титул в этом дивизионе принадлежит мексиканцу Саулю «Канело» Альваресу .

В первом среднем весе Садриддин Ахмедов остается 15-м. Тройку сильнейших составляют Исраил Мадримов (Узбекистан), а также американцы Себастьян Фандора и Джарретт Хёрд . Чемпион WBA Super — другой спортсмен из США Джермелл Чарло .

Батыр Джукембаев , бывший 13-м в рейтинге первого полусреднего веса, покинул табель о рангах. Напомним, что в конце прошлого месяца казахстанец потерпел первое поражение в карьере, досрочно проиграв сопернику из Пуэрто-Рико Сабриэлю Матиасу .

Евгений Павлов по-прежнему располагается на десятой отметке в рейтинге второго легчайшего веса. Лидерами дивизиона являются американец Рэиси Алим , армянский боец Азат Оганесян и американец Даниэль Роман . «Суперчемпион» мира — узбек Муроджон Ахмадалиев .