Батыр Джукембаев узнал имя соперника по титульному бою в январе

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанский нокаутер Батыр Джукембаев (17-0, 13 КО) узнал имя соперника, в бою с которым он 25 января в Монреале, Канада, проведет защиту принадлежащих ему титулов WBA Continental Americas и IBF Inter-Continental в полусреднем весе, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Prosports.kz.

Соперником Джукембаева по поединку, который пройдет на арене Montreal Casino, будет 31-летний аргентинец Максимилиано Рикардо Верон (12-3-1, 4 КО).

Напомним, свои чемпионские пояса Джукембаев завоевал в предыдущем бою, который прошел 26 сентября минувшего года также в Монреале – тогда 28-летний казахстанец единогласным решением судей выиграл у мексиканца Мигеля Васкеса (41-9, 15 КО).