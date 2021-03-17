+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -18 °С
Алматы: 1 °С
USD 418.94 EUR 499.75
RUB 5.75 CNY 64.45
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Батыр Джукембаев улучшил положение в рейтинге The Ring

17 Марта 2021 15:37
Поделиться:
Батыр Джукембаев улучшил положение в рейтинге The Ring

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанский боксер первого полусреднего веса Батыр Джукембаев поднялся на одну позицию в рейтинге своего дивизиона по версии авторитетного журнала The Ring, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Новости по теме
Названы лучшие вратари регулярного чемпионата Казахстана по хоккею
В Алматы состоится чемпионат РК по стрельбе из лука Валентина Хальзова одержала первую победу на турнире по боксу в Стамбуле Александр Бублик уступил во втором раунде турнира в Дубае

В актуальной версии табеля о рангах Батыр Джукембаев изменил положение с девятой на восьмую строчку. Чемпионом The Ring, а также обладателем титулов IBF и WBA Super является британец Джош Тэйлор.

ТОП-10 рейтинга первой полусредней категории выглядит так:

1. Хосе Рамирес (США)

2. Реджис Прогрейс (США)

3. Хосе Сепеда (США)

4. Виктор Постол (Украина)

5. Арнольд Барбоса (США)

6. Иван Баранчик (Беларусь)

7. Марио Барриос (США)

8. Батыр Джукембаев (Казахстан)

9. Шохжахон Эргашев (Узбекистан)

10. Роберт Истер-младший (США).

Возвращение Джукембаева на ринг ожидается в апреле или мае, а потенциальным соперником является проспект из Пуэрто-Рико Сабриэль Матиас.



Подписывайтесь на наш канал:

#Спорт  
Поделиться:
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Махаббат Сыздыкова
Махаббат Сыздыкова
954-047
rusred@inform.kz

Архив