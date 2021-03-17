Батыр Джукембаев улучшил положение в рейтинге The Ring

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанский боксер первого полусреднего веса Батыр Джукембаев поднялся на одну позицию в рейтинге своего дивизиона по версии авторитетного журнала The Ring, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

В актуальной версии табеля о рангах Батыр Джукембаев изменил положение с девятой на восьмую строчку. Чемпионом The Ring, а также обладателем титулов IBF и WBA Super является британец Джош Тэйлор.

ТОП-10 рейтинга первой полусредней категории выглядит так:

1. Хосе Рамирес (США)

2. Реджис Прогрейс (США)

3. Хосе Сепеда (США)

4. Виктор Постол (Украина)

5. Арнольд Барбоса (США)

6. Иван Баранчик (Беларусь)

7. Марио Барриос (США)

8. Батыр Джукембаев (Казахстан)

9. Шохжахон Эргашев (Узбекистан)

10. Роберт Истер-младший (США).

Возвращение Джукембаева на ринг ожидается в апреле или мае, а потенциальным соперником является проспект из Пуэрто-Рико Сабриэль Матиас.



