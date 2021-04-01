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    15:19, 01 Апрель 2021 | GMT +6

    Батыр Джукембаев улучшил положение в обновленном рейтинге WBA

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Всемирная боксерская ассоциация (WBA) представила обновленную версию рейтингов во всех весовых категориях, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    В супертяжелом весе Жан Кособуцкий остался на 14-ой строчке. Чемпионом WBA Super в этом весе является британец Энтони Джошуа , а тройку лидеров составляют украинский боксер Александр Усик , представитель Румынии Богдан Дину и американец Деонтей Уайлдер .

    Серик Мусадилов сохранил аналогичную позицию в ТОП-15 первой тяжелой категории. Главным чемпионским титулом владеет Арсен Гуламирян из Франции, а сильнейшими боксерами категории являются кубинец Юниер Дортикос, Кевин Лерена из ЮАР и британский боец Ричард Риакфор .
    Во втором среднем дивизионе Айдос Ербосынулы остался на первом месте рейтинга. За ним в ТОП-3 располагаются Давид Бенавидес (США) и Давид Лемье (Канада). Титул чемпиона WBA Super принадлежит Саулю «Канело» Альваресу из Мексики.
    В первом среднем весе Садриддин Ахмедов по-прежнему занимает 15-ую позицию. «Суперчемпионский» пояс удерживает американец Джермелл Чарло, а первую тройку составляют Исраил Мадримов из Узбекистана и американцы Себастьян Фандора и Джарретт Хёрд .
    Выступающий в первом полусреднем весе Батыр Джукембаев поднялся с 14-й на 13-ю строчку. Титулом WBA Super владеет британец Джош Тэйлор , в ТОП-3: доминиканец Альберто Пуэлло , Льюис Ритсон из Великобритании и кубинский боксер Рансес Бартелеми .
    Во второй легчайшей категории Евгений Павлов улучшил положение с 12-го до 11-го. Чемпион мира WBA Super в этом дивизионе — узбекский файтер Муроджон Ахмадалиев . Первая тройка состоит из американского боксера Рейси Алима , армянина Азата Оганесяна и другого представителя США Дэниэла Романа .


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