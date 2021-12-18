Батыр Джукембаев сделал заявление после победы нокаутом в первом раунде

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанский боксер первого полусреднего веса Батыр Джукембаев (19-1, 15 KО) прокомментировал свою победу над мексиканцем Хуаном Хосе Мартинесом (28-11, 20 КО) в рамках вечера бокса в Монреале (Канада). Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Поединок продлился всего 69 секунд и завершился в пользу казахстанца техническим нокаутом — рефери остановил бой, предотвратив дальнейшее избиение Мартинеса.

«Слава Аллаху, в День Независимости нашей страны, мне выпала победа! Я чувствовал поддержку болельщиков. Впереди большие перевалы», — написал Батыр в Instagram.

Напомним, что в своем предыдущем бою Джукембаев досрочно проиграл пуэрториканцу Сабриэлю Матиасу, потерпев первое поражение в карьере.



