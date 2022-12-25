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Батыр Джукембаев сделал признание после победы нокаутом

25 Декабря 2022, 00:21
Батыр Джукембаев сделал признание после победы нокаутом

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Известный казахстанский боксер первой полусредней весовой категории Батыр Джукембаев после своего первого боя на родине выступил с заявлением, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

«Ассаламалейкум всем! В первую очередь хочу поблагодарить Вас всех! Даст бог, благодаря Вашей поддержке и нашему труду мы и дальше будем Вас радовать победами. Это мой первый бой на родине. Было нелегко, думаю, хороший получился бой. Даст бог в следующем году меня ждут большие поединки. Всем, кто пришел поддержать меня, выражаю большую благодарность», - сказал боксер из Казахстана после боя с южноафриканцем Ксолани Мкотхели (19-7, 12 КО), которого он победил техническим нокаутом на вечере бокса в Алматы.

Этот бой стал первым для Джукембаева с мая 2021-го года.

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