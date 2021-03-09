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    20:20, 08 Март 2021 | GMT +6

    Батыр Джукембаев поборется за шанс стать претендентом на титул чемпиона мира

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Непобежденный казахстанский боксер Батыр Джукембаев (18-0, 14 KO) проведет свой следующий бой в мае, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Соперником отечественного представителя первого полусреднего веса станет представитель Пуэрто-Рико Сабриэль Матиас (16-1, 16 КО). Об этом со ссылкой на его промоутера информируют пуэрториканские и канадские СМИ. Противостояние запланировано на май.

    Ожидается, что победитель этого боя встретится с лучшим в поединке британца Льюиса Ритсона (21-1, 12 КО) и Йеремиаса Понсе (27-0, 17 КО) из Аргентины, которые также планируют сразиться в мае. Финал этого своеобразного турнира станет элиминатором для определения обязательного претендента на титул чемпиона мира IBF в первом полусреднем весе, которым в настоящее время владеет другой британский боксер Джош Тэйлор (17-0, 13 КО).


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