Батыр Джукембаев поборется за шанс стать претендентом на титул чемпиона мира

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Непобежденный казахстанский боксер Батыр Джукембаев (18-0, 14 KO) проведет свой следующий бой в мае, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Соперником отечественного представителя первого полусреднего веса станет представитель Пуэрто-Рико Сабриэль Матиас (16-1, 16 КО). Об этом со ссылкой на его промоутера информируют пуэрториканские и канадские СМИ. Противостояние запланировано на май.

Ожидается, что победитель этого боя встретится с лучшим в поединке британца Льюиса Ритсона (21-1, 12 КО) и Йеремиаса Понсе (27-0, 17 КО) из Аргентины, которые также планируют сразиться в мае. Финал этого своеобразного турнира станет элиминатором для определения обязательного претендента на титул чемпиона мира IBF в первом полусреднем весе, которым в настоящее время владеет другой британский боксер Джош Тэйлор (17-0, 13 КО).