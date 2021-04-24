Батыр Джукембаев официально анонсировал свой дебютный бой в США

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанский проспект первого полусреднего веса Батыр Джукембаев (18-0, 14 КО) объявил о своем следующем бое, который состоится 29 мая в США, сообщает Sports.kz.

Оппонентом отечественного бойца станет пуэрториканец Сабриэль Матиас (16-1, 16 КО). Встреча первого полусреднего веса рассчитана на 12 раундов.

«Официально. 29 мая на Showtime. Официально подписан бой с Сабриэлем Матиасом. При поддержке Всевышнего и болельщиков буду биться только за победу», — написал он.Отметим, что поединок с Матиасом станет для Джукембаева дебютным на американском ринге, ранее казахстанец боксировал только на территории Канады.









