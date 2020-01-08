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Батыр Джукембаев обратился к казахстанцам перед боем за титулы IBF и WBC
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанский боксер Батыр Джукембаев (17-0, 13 КО) обратился к фанатам перед боем за титулы WBA Continental Americas и IBF Inter-Continental, сообщает Sports.kz.
«Уважаемые болельщики! 25 января в Монреале (Канада) в главном бою вечера выйду на ринг против опытного аргентинца Максимилиана Рикардо Верона (12-3-1, 4 КО). Буду защищать свои чемпионские пояса — IBF Inter-Continental и WBC Continental. Он же чемпион IBF Latino. Для меня честь поднимать наш флаг и сделаю все что бы победить в этом важном бою! Рахмет всем за поддержку!» — написал Джукембаев в своем Instagram -аккаунте.
Напомним, в своем последнем бою, который прошел 26 сентября также в Монреале, Батыр единогласным решением судей победил мексиканца Мигеля Васкеса (41-9, 15 КО).
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