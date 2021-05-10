Батут с детьми сдулся в Уральске

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ – В Уральске установленный на территории парка батут сдулся в тот момент, когда в нем находились дети, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Mgorod.kz.

Инцидент произошел 9 мая, около 18:00 в городском парке культуры и отдыха.

«Батут не маленький, высокий и объемный. В нем находились около 20 детей разного возраста. Родители сразу же ринулись к аттракциону, чтобы спасти детей. Многие малыши испугались и плакали. Девушка, стоявшая у входа сказала, что это ее батут, но она даже не извинилась. Просто сказала, что электричество отключилось и все», - возмущается жительница города Самал.

По ее словам, дети не получили серьезных травм, но очень сильно испугались.

«Владелица аттракциона сначала даже не хотела деньги возвращать, но потом все же вернула. Тут дело не в деньгах, а в самом инциденте. А вдруг кто-нибудь из детей серьезно пострадал бы или, не дай бог, умер бы? Вот тогда была бы настоящая трагедия. Почему не проверяют эти аттракционы? Почему нет запасных генераторов? Почему вообще ставят в парке батуты? Это же место отдыха, на каждом шагу понаставили этих аттракционов, что не пройти. А ребенку как объяснить, что это опасно? Вот недавно ведь тоже был случай с каруселью», - говорит женщина.

Между тем директор городского парка культуры и отдыха Жасулан Сакенов сообщил, что не в курсе случившегося, однако будет проводить проверку.

«Вчера был праздник и я до вечера был на работе, но о таком случае мне не сказали. Электричество действительно вчера отключилось, наверное, из-за этого произошло. Сегодня будем проводить служебное расследование», - отметил Жасулан Сакенов.

В пресс-службе управления здравоохранения сообщили, что за медицинской помощью никто не обращался.

Это уже второй случай за неделю. 2 мая в городском парке культуры и отдыха произошел инцидент. Карусель «Калейдоскоп» резко остановилась во время работы, в результате чего кабинки налетели друг на друга и пострадали восемь детей.