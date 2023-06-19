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Батискаф, осуществляющий погружения к месту гибели «Титаника», пропал в Атлантике

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
19 Июня 2023, 21:54
Батискаф, осуществляющий погружения к месту гибели «Титаника», пропал в Атлантике Фото: AP

ЛОНДОН. КАЗИНФОРМ - Батискаф, осуществляющий поездки и погружения к месту гибели «Титаника», пропал в Атлантическом океане. Начата поисково-спасательная операция. Пока не ясно, сколько людей могли находиться в подводном аппарате, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на euronews.com.

По данным канала CBS, подводный аппарат мог принадлежать компании Ocean Gate Expeditions.

Стоимость тура к месту крушения лайнера составляет десятки тысяч долларов. Газета «Дейли мейл» сообщает, что на борт батискафа Ocean Gate Expeditions можно было попасть, заплатив 250 тысяч долларов за 8-дневную экспедицию.

Обломки «Титаника», затонувшего в апреле 1912 года после столкновения с айсбергом, находятся на глубине около четырех километров к юго-востоку от канадского острова Ньюфаундленд. Они были обнаружены лишь в 1985 году. На борту лайнера, совершавшего первый рейс из Саутгемптона в Нью-Йорк, находились более 2 200 человек, свыше полутора тысяч из них погибли.


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