«Батырларға тағзым»: Седьмой канал запускает специальный проект ко Дню Победы

8 и 9 мая в эфире телеканала на протяжении всего дня будут транслироваться фотографии фронтовиков. Проект выходит в непрерывном режиме — особенно в прайм-тайм, когда телеканал показывает наиболее рейтинговые программы. Таким образом, память о героях будет донесена до широкой аудитории, включая молодое поколение.

В эти дни телеканал полностью отказывается от размещения графики в нижней части экрана — рекламные и промо-элементы уступают место ветеранам.

— Каждое лицо на экране — напоминание о том, насколько мир является важной ценностью, — отметили в пресс-службе Седьмого канала.

Проект «Батырларға тағзым» — это не только жест уважения, но и напоминание о том, что мир без войны начинается с памяти и благодарности.

Напомним, 1 мая в Казахстане начал вещание новый медиапроект Телерадиокомплекса Президента РК — радио «Jibek Joly».