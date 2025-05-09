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    22:30, 08 Май 2025 | GMT +5

    «Батырларға тағзым»: Седьмой канал запускает специальный проект ко Дню Победы

    К 80-летию Великой Отечественной войны Седьмой канал реализует масштабную инициативу «Батырларға тағзым» — в знак уважения и благодарности казахстанским ветеранам, передает агентство Kazinform.

    «Батырларға тағзым»: Седьмой канал запускает специальный проект ко Дню Победы
    Фото: кадр из видео

    8 и 9 мая в эфире телеканала на протяжении всего дня будут транслироваться фотографии фронтовиков. Проект выходит в непрерывном режиме — особенно в прайм-тайм, когда телеканал показывает наиболее рейтинговые программы. Таким образом, память о героях будет донесена до широкой аудитории, включая молодое поколение.

    В эти дни телеканал полностью отказывается от размещения графики в нижней части экрана — рекламные и промо-элементы уступают место ветеранам.

    — Каждое лицо на экране — напоминание о том, насколько мир является важной ценностью, — отметили в пресс-службе Седьмого канала.

    Проект «Батырларға тағзым» — это не только жест уважения, но и напоминание о том, что мир без войны начинается с памяти и благодарности.

    Напомним, 1 мая в Казахстане начал вещание новый медиапроект Телерадиокомплекса Президента РК — радио «Jibek Joly». 

    Теги:
    СМИ День Победы Телевидение Ветераны
    Наталья Мосунова
    Наталья Мосунова
    Автор
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