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    09:23, 21 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Батыр Джукембаев встал с нокдауна и выиграл второй бой в США

    бокс
    Фото: sports.kz

    Казахстанский боксер Батыр Джукембаев (20-1, 16 КО) выступил на вечере бокса в Плант-Сити (США, штат Флорида), передает МИА "Казинформ" со ссылкой на Sports.kz.

    Джукембаев сразился с аргентинцем Уго Альберто Рольданом (22-1-1, 7 КО).

    Бой в первом полусреднем весе был рассчитан на десять раундов и закончился победой казахстанца раздельным решением судей, при этом в первом раунде он побывал в нокдауне.

    Таким образом, Батыр Джукембаев одержал 21-ю победу в профессиональной карьере, а Уго Альберто Рольдан потерпел второе поражение на профи-ринге.

    Для Джукембаева это был второй бой в США: он дебютировал в Штатах в мае 2021 года, досрочно проиграв в восьмом раунде пуэрториканского боксеру Сабриэлю Матиасу (19-1, 19 КО).

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