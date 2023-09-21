Батыр Джукембаев встал с нокдауна и выиграл второй бой в США

Казахстанский боксер Батыр Джукембаев (20-1, 16 КО) выступил на вечере бокса в Плант-Сити (США, штат Флорида), передает МИА "Казинформ" со ссылкой на Sports.kz.

Джукембаев сразился с аргентинцем Уго Альберто Рольданом (22-1-1, 7 КО).

Бой в первом полусреднем весе был рассчитан на десять раундов и закончился победой казахстанца раздельным решением судей, при этом в первом раунде он побывал в нокдауне.

Таким образом, Батыр Джукембаев одержал 21-ю победу в профессиональной карьере, а Уго Альберто Рольдан потерпел второе поражение на профи-ринге.

Для Джукембаева это был второй бой в США: он дебютировал в Штатах в мае 2021 года, досрочно проиграв в восьмом раунде пуэрториканского боксеру Сабриэлю Матиасу (19-1, 19 КО).