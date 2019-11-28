Бата, рукоделие, кулинария – какими талантами блеснули бабушки на конкурсе в Таразе

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Состязания среди бабушек в знании национальных традиций и обычаев, в художественном и декоративно-прикладном мастерстве прошли в Таразе, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на управление внутренней политики акимата города Тараза.

Общегородской конкурс «Мен әжемін ұрпағын әлдилеген» состоялся на сцене Дома культуры имени знаменитого кобызиста Ыкыласа Дукенулы в рамках программы Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы Нурсултана Назарбаева «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания». Кроме того, конкурс проходил в преддверии широко отмечаемой в регионе юбилейной даты 80-летия Жамбылской области.

Участницами конкурса стали семь представительниц сферы образования и науки. Все они трудятся в высших учебных заведениях, средних общеобразовательных и специальных учебных заведениях Жамбылской области. На сцене городского Дома культуры состязались двое профессоров, четверо преподавателей и библиотекарь.





Это преподаватель казахского языка и литературы Жамбылского политехнического колледжа Айман Караулова, преподаватель первой категории Жамбылского медицинского колледжа Нурзада Махамбетова, преподаватель школы-гимназии № 5 Гульнур Есенгалиева, профессор Таразского государственного университета имени М.-Х. Дулати Айгуль Кабиева, библиотекарь колледжа «Тараз Ғасыр» Айнаш Тасмагамбетова, преподаватель математики Жамбылского гуманитарного колледжа Сенимгул Жексембаева и профессор Таразского государственного педагогического университета Кулжамила Жолдасова.

Конкурс состоял из пяти этапов. На первом этапе «Мен әжемін – ұрпағын әлдилеген» необходимо было выступить с презентацией, рассказать о себе, о своей семье, о традициях и ценностях семьи, о воспитании своих внуков.

На втором этапе «Әженің алтын қоржыны» участницы дали бата – благословение присутствующим, продемонстрировали знание казахских национальных традиций, процитировали казахские пословицы и поговорки, а также ответили на вопросы, касающиеся различных аспектов современной жизни.

Третий этап «Өнерлі өзге жүзеді» потребовал от конкурсанток продемонстрировать свои вокальные, танцевальные и поэтические таланты.

На этапе «Ата мұра – асыл қазына» можно было блеснуть своим талантом рукодельницы, показать изделия, изготовленные своими руками - текстиль, лоскутное мастерство, вышивка, вязание, национальные орнаменты, узоры, женские украшения.

Завершающий этап конкурса «Қонақ жайлық – ата дәстүріміз» был «домашним заданием» и к нему участница подготовились заранее. Этот конкурс больше всего понравился зрителям и судьям, так как здесь можно было отведать самые вкусные казахские блюда, приготовленные добрыми бабушкиными руками.

В состав жюри конкурса «Мен әжемін ұрпағын әлдилеген» вошли председатель Таразской городской организации ветеранов Алдиярбек Тусупов, председатель совета биев при совете ветеранов Жамбылской области Онласын Есиркепов, заведующая кафедрой Таразского инновационно-гуманитарного университета Жанат Сарыбекова, заслуженная артистка Республики Казахстан Майра Алимбетова, директор ресторана «Гаухартас» Меруерт Лештаева.





По результатам конкурса каждая участница получила свою номинацию: «Сүйкімді әже», «Мейірбан әже», «Кербез сәнді әже», «Қазына әже», «Парасатты әже», «Өнерлі әже», «Шебер әже». Всем участницам конкурса были вручены дипломы, ценные подарки и цветы.

«В традициях казахской семьи всегда было огромное уважение к старшим. Непререкаемым было то, что говорили старейшины. Без благословения – бата старших не начинали ни дальний путь, ни праздничные торжества, ни семейную жизнь молодоженов. Вновь прибывшую в семью невестку – келин, прежде всего, учили уважению и почитанию старших в этой семье. Во главе стола всегда сидели самые старшие и самые уважаемые члены семьи – аже и ата. Их влияние на детей, внуков, правнуков и так далее было несомненным и благотворным. И это давало силу и стойкость всему роду. Поэтому такие мероприятия, где вспоминают эти добрые и нужные традиции, где учат старинным казахским обычаям, чрезвычайно важны и полезны», - поделилась впечатлениями зрительница Мария Ибраимова.

Организатором городского конкурса «Мен әжемін ұрпағын әлдилеген» выступил городской совет ветеранов при поддержке акимата города Тараза.





Автор: Галина Скрипник