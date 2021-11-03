Бастовавшим водителям-нефтяникам Актюбинской области поднимут тариф за услуги

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Водителям нефтяных месторождений, которые в понедельник не вышли на работу, обещали поднять тарифы на услуги, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как известно, вчера 80 водителей месторождений Жанажол и Кенкияк устроили забастовку, отказавшись выйти на работу. Водители работают у компании «СНПС-Автотранспортная компания», которая оказывает услуги субподряда для АО «СНПС Актобемунайгаз».

Они потребовали повышения тарифа за оказанные услуги и заработной платы. С ними встретились представители власти и заверили пересмотреть тарифы.

«Представители «СНПС - Автотранспортная компания», заказчики услуг, встретились в тот же день с руководителями предприятий, ИП, которые обслуживают месторождения на Жанажоле, они дали разъяснения водителям. Водители приступили к работе. Водители в Кенкияке вышли на работу в 4 часа дня. Руководители их предприятий встретились с представителями «СНПС- Автотранспортная компания». Все пришли к согласию. По предварительным данным, заказчик может поднять тариф на услуги с января 2022 года», - говорит заместитель руководителя управления по инспекции труда Актюбинской области Талгат Искарин.



