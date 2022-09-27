«Бастау Бизнес» помог обучить более 75 тысяч казахстанцев основам бизнеса в 2021 году

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Министр национальной экономики РК Алибек Куантыров сообщил об основных результатах нацпроекта по поддержке предпринимательства на 2021-2025 годы в части сельского хозяйства и обрабатывающей промышленности, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Снизилась доля сельского населения с доходами ниже прожиточного минимума. Вырос вклад МСП в ВВП страны. Доля государственная сектора в экономике снижена до 14,5 %. Основные показатели нацпроекта за восемь месяцев текущего года демонстрируют положительную динамику», - сказал Алибек Куантыров на заседании Правительства.

Он также сообщил, что в целях повышения доступности мер государственной поддержки, а также максимального охвата субъектов МСП с начала текущего года снижена сумма кредита с 7 до 3 млрд тенге, что позволило просубсидировать и прогарантировать порядка 16,8 тысяч проектов при плане 4 239 проектов.

«Для реализации новых бизнес-идей в сферах услуг и обрабатывающей промышленности 399 проектам предоставлены гранты. Основам предпринимательства в рамках проекта «Бастау Бизнес» при плане 30 тысяч человек уже обучились 75,1 тысяч человек. Порядка 12 тысяч субъектов МСП получили консультационные услуги по открытию и ведению бизнеса, а также получению мер государственной поддержки», - заключил министр.