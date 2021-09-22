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    15:50, 22 Сентябрь 2021 | GMT +6

    «Бастау Бизнес» открыл большие возможности для простых казахстанцев – Абылай Мырзахметов

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Итоги работы проекта «Бастау Бизнес» за пять лет подводят в НПП «Атамекен», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Открывая форум, посвященный этому событию в столице, председатель правления Национальной палаты предпринимателей «Атамекен» Абылай Мырзахметов отметил, что проект «Бастау Бизнес» открыл большие возможности для простых казахстанцев.

    «Он направлен на простых людей для массового предпринимательства, потому что сейчас в мире важно, чтобы каждая семья имела свой доход, и «Бастау» это позволяет», - сказал Абылай Мырзахметов.

    Спикер добавил, что проект позволяет дополнительно заниматься бизнесом, не бросая свою основную профессию.

    «Даже будучи учителем, занимаясь своей любимой профессией, сейчас и интернет позволяет в течение двух-трех часов получить микрокредит или грант, организовать любое производство и открывает возможности поднять уровень дохода», - подчеркнул Абылай Мырзахметов.

    Он поблагодарил всех участников программы.

    «Хочу поблагодарить всех коллег. Цифры говорят сами за себя, получилось огромное сообщество - 80 тысяч. Я знаю, что тренеры и выпускники «Бастау» - это целая сплоченная команда, они друг друга по сей день поддерживают, общаются, делятся навыками, осваивают новые возможности, потому что мир бизнеса безграничен», - резюмировал Абылай Мырзахметов.

    Теги:
    Бизнес Астана Общество
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