Бастау Бизнес: около 40 тысяч безработных и самозанятых начали свое дело после обучения
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – За четыре года реализации проекта «Бастау Бизнес» было обучено основам предпринимательства свыше 151 тысячи слушателей из числа безработных и самозанятых. Об этом рассказал первый заместитель председателя правления национальной палаты предпринимателей «Атамекен» Нариман Абильшаиков, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Всего за 2017 - 2020 годы по проекту «Бастау Бизнес» обучено основам предпринимательства свыше 151 тысячи слушателей из числа безработных и самозанятых. Из них свое дело запустило порядка 40 тысяч субъектов, 36% получили микрокредиты, а 64% - за счет грантового финансирования в рамках программы «Енбек». Проект в большей степени реализуется в сфере сельского хозяйства составляют 59% и 41% – не селькохозяйственные виды бизнеса в сфере услуги, торговли и производства. За четыре года нашими выпускниками по республике создано более 60 тысяч рабочих мест», - отметил Нариман Абильшаиков на онлайн брифинге в СЦК.
В 2020 году в связи с эпидемиологической ситуацией в стране проект в сжатые сроки был переформатирован в формат онлайн. Онлайн-обучение проводится на специально разработанной платформе «Atameken Academy».
В НПП «Атамекен» проинформировали также о том, что в 2021 году запланировано обучить 30 тысяч безработных в формате онлайн. Всего запланировано пять потоков обучения с апреля по август.
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