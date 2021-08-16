+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 28 °С
Алматы: 17 °С
USD 424.99 EUR 504.21
RUB 5.81 CNY 65.66
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Бастау Бизнес: около 40 тысяч безработных и самозанятых начали свое дело после обучения

16 Августа 2021 17:35
Поделиться:
Бастау Бизнес: около 40 тысяч безработных и самозанятых начали свое дело после обучения

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – За четыре года реализации проекта «Бастау Бизнес» было обучено основам предпринимательства свыше 151 тысячи слушателей из числа безработных и самозанятых. Об этом рассказал первый заместитель председателя правления национальной палаты предпринимателей «Атамекен» Нариман Абильшаиков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Десять  заведений наказали за игнорирование санитарных норм в столице
Платформу для работающих удаленно предусматривает создать Минтруда Права 30 предпринимателей восстановили в Акмолинской области В Актюбинской области продлевается время работы объектов-участников Ashyq

«Всего за 2017 - 2020 годы по проекту «Бастау Бизнес» обучено основам предпринимательства свыше 151 тысячи слушателей из числа безработных и самозанятых. Из них свое дело запустило порядка 40 тысяч субъектов, 36% получили микрокредиты, а 64% - за счет грантового финансирования в рамках программы «Енбек». Проект в большей степени реализуется в сфере сельского хозяйства составляют 59% и 41% – не селькохозяйственные виды бизнеса в сфере услуги, торговли и производства. За четыре года нашими выпускниками по республике создано более 60 тысяч рабочих мест», - отметил Нариман Абильшаиков на онлайн брифинге в СЦК.

В 2020 году в связи с эпидемиологической ситуацией в стране проект в сжатые сроки был переформатирован в формат онлайн. Онлайн-обучение проводится на специально разработанной платформе «Atameken Academy».

В НПП «Атамекен» проинформировали также о том, что в 2021 году запланировано обучить 30 тысяч безработных в формате онлайн. Всего запланировано пять потоков обучения с апреля по август.

Подписывайтесь на наш канал:

#Экономика   #Занятость  
Поделиться:

Автор:

Арайлым Мұрат

Новости по теме
Десять  заведений наказали за игнорирование санитарных норм в столице
Платформу для работающих удаленно предусматривает создать Минтруда
Права 30 предпринимателей восстановили в Акмолинской области
В Актюбинской области продлевается время работы объектов-участников Ashyq
Популярное
1 Хранившаяся 600 лет жидкость, терракотовые кирпичи: какие артефакты найдены в городище Бытыгай
2 Как казахстанцам оплатить налоги на землю и имущество за 2020 год
3 Громкая музыка в салоне авто: считается ли нарушением дорожного движения в Казахстане
4 Град обрушился на Алматы
5 Горячую линию открыли для пассажиров поездов, задержанных в Жамбылской области
6 Основание моста размыло в Жамбылской области: поезда задерживаются
Читайте также
Когда запустят «социальный кошелек» - в Минторговли назвали сроки
Местное самоуправление: Как в РК намерены улучшить распределение расходов местного бюджета
Хранившаяся 600 лет жидкость, терракотовые кирпичи: какие артефакты найдены в городище Бытыгай
Как казахстанцам оплатить налоги на землю и имущество за 2020 год
Громкая музыка в салоне авто: считается ли нарушением дорожного движения в Казахстане
Град обрушился на Алматы
Горячую линию открыли для пассажиров поездов, задержанных в Жамбылской области
Основание моста размыло в Жамбылской области: поезда задерживаются
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гук Влада
Гук Влада
954-047
rusred@inform.kz

Архив