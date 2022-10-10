Бассейн с подводным оборудованием помогает в реабилитации пациентов в Кокшетау

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Сотрудники клинико-реабилитационного центра ТОО «Viamedis» в Кокшетау называют свой бассейн для проведения гидрокинезотерапии «наша маленькая гордость», ведь на сегодняшний день аналогов ему в Акмолинской области нет. О том, какие еще реабилитационные процедуры доступны жителям региона на бесплатной основе, рассказал корреспонденту МИА «Казинформ» руководитель центра восстановительной медицины центра ТОО «Viamedis» Николай Вибе.

Клинико-реабилитационный центр ТОО «Viamedis» в Кокшетау на сегодняшний день ведет прием пациентов и оказывает специализированную реабилитационную терапию третьего этапа.

В блоке В центра восстановительной медицины находится зал дневного стационара с 20 койками. По словам Николая Вибе, здесь расположены физиооборудование BTL производства Великобритании, а также процедурные, где акмолинцы могут получить необходимые капельницы и уколы.

В центре ведут прием психологи и логопеды-афазиологи, ведь психологическая и социальная реабилитации очень актуальны при полученных травмах.

«Наша работа заключается в поддержке людей, которые перенесли инсульт, инфаркт, серьезные операции на позвоночник, потому как люди после таких заболеваний часто теряют мотивацию, а порой и смысл жизни. Их привычный уклад жизни нарушен. Наша задача – поддержать их, дать мотивацию, повысить самооценку. Иногда люди приходят к нам, потому что им просто нужно поговорить», - поделилась психолог Мадина Сартманова.

В малом зале лечебной физической культуры проходят индивидуальные занятия с пациентами. К каждому из них прикреплен свой инструктор, который проводит это занятие. Таких инструкторов в штате 15. Чаще всего пациентам необходимы индивидуальные занятия либо индивидуальная механотерапия для разработки верхних и нижних конечностей или восстановления тех или иных утраченных функций.

«Все используемое оборудование иностранного производства. К примеру, Redcord – норвежское оборудование для проведения кинезотерапии с разгрузкой веса тела; беговая дорожка с верхней фиксацией и полной компенсацией веса, которая даже при падении человека сможет удержать его. Аппарат BTL используется для проведения лимфопрессотерапии, которая показана людям, перенесшим инсульт или же после травм и операций на опорно-двигательный аппарат», - пояснил Николай Вибе.

Необходимые пациентам для реабилитации массаж и гидрокинезотерапия проходят в блоке С.

«Здесь тоже «наша маленькая гордость», - улыбнулся Николай Вибе. – Это бассейн для проведения гидрокинезотерапии. Глубина большой зоны - 1 м 30 см, малой зоны – 1 м. Длина бассейна – 16 м, температура сейчас 28 градусов».

В бассейне находится подводное оборудование Aquaback производства Германии для укрепления мышц нижних и верхних конечностей. Подобная терапия также показана пациентам после инсульта и травм опорно-двигательного аппарата, а также детям с ДЦП.

«В данном центре мы проводим реабилитацию третьего этапа. У нас проходит лечение по таким нозологиям, как неврология, травматология, ортопедия, кардиология. Проводим реабилитационные мероприятия, как физиолечение, массаж, лечебная физкультура, гидрокинезотерапия, лечебные ванны. При необходимости применяем и инфузионную терапию. Второй этап реабилитации, который появится на базе клинико-реабилитационного центра в ближайшем будущем, подразумевает открытие здесь круглосуточны х стационаров», - добавил заведующий отделением реабилитации Алдияр Тулеубеков.