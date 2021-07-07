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    05:04, 07 Июль 2021 | GMT +6

    Бассейн появился в столичном Триатлон-парке

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Бассейн появился в столичном Триатлон-парке города Нур-Султана. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на руководителя Центра урбанистики Елнара Базыкена.

    «Теперь есть возможность приходить с семьёй на купания, проводить досуг в жаркую погоду, гулять и загорать в Триатлон-парке. На сегодняшний день практически завершены все работы, скоро установят шезлонги и специальные кабинки для переодевания.
    Помимо семейного отдыха, проектом предусмотрен старт для заплыва спортсменов в реку. Установлены теневые конструкции, оборудована зона для питания. В планах - регулярное проведение уличных мероприятий на данной территории», - написал Елнар Базыкен в Instagram.

    Как сообщалось, искусственный пляж с бассейнами появится на набережной реки Есиль в Триатлон-парке близ моста по улице Сарайшык.



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