Баскетболисты сборной Казахстана досрочно прошли первый этап отбора на ЧМ-2023

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Мужская сборная Казахстана по баскетболу сумела досрочно завершить первый раунд отборочного цикла к мировому первенству 2023 года. 1 июля казахстанцы обыграли в Нур-Султане команду Ирана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Национальной федерации баскетбола РК.

От встречи между принципиальными соперниками зависела судьба первого места в группе D. В случае победы казахстанцы досрочно могли выйти во второй этап квалификационного турнира. В первой выездной игре на иранском паркете, казахстанцы выиграли с разницей в четыре очка — 73:69.

Затем казахстанские баскетболисты снова обыграли иранцев — 68:60. Сборная Казахстана обеспечила себе первую итоговую строчку в группе и имеет отличный шанс пройти во второй раунд квалификации с максимальным количеством очков. Для этого им надо одолеть Бахрейн в последней игре первого раунда.













Фото: nbf.kz