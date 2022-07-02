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    09:35, 02 Июль 2022 | GMT +6

    Баскетболисты сборной Казахстана досрочно прошли первый этап отбора на ЧМ-2023

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Мужская сборная Казахстана по баскетболу сумела досрочно завершить первый раунд отборочного цикла к мировому первенству 2023 года. 1 июля казахстанцы обыграли в Нур-Султане команду Ирана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Национальной федерации баскетбола РК.

    От встречи между принципиальными соперниками зависела судьба первого места в группе D. В случае победы казахстанцы досрочно могли выйти во второй этап квалификационного турнира. В первой выездной игре на иранском паркете, казахстанцы выиграли с разницей в четыре очка — 73:69.

    Затем казахстанские баскетболисты снова обыграли иранцев — 68:60. Сборная Казахстана обеспечила себе первую итоговую строчку в группе и имеет отличный шанс пройти во второй раунд квалификации с максимальным количеством очков. Для этого им надо одолеть Бахрейн в последней игре первого раунда.


    Фото: nbf.kz



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