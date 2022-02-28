Баскетболисты Казахстана разгромно выиграли четвертый матч подряд в отборе ЧМ-2023

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанские баскетболисты одержали очередную победу в отборочном турнире чемпионата мира-2023, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Казахстан разгромил сборную Бахрейна со счетом 95:48 (16:8, 24:19, 21:13, 34:8).

Для сборной Казахстана эта победа стала четвертой подряд в группе D: ранее также были обыграны Иран (73:69) и дважды Сирия (81:71, 84:74). Таким образом, Казахстан одержал четыре победы в четырех матчах и с восемью очками лидирует в группе. На втором месте идет Иран — 7 очков, на третьем — Сирия — 5 очков, на четвертом — Бахрейн — 4 очка.

Чемпионат мира по баскетболу в 2023 году пройдет в трех странах — Индонезии, Японии и Филиппинах. Ожидается, что в финальной части турнира примут участие 32 команды.





Фото: nbf.kz