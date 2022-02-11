Баскетболисты из Атырау выиграли Кубок Казахстана

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Баскетбольная команда «Атырау барыстары» стала победителем кубка Казахстана, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на региональную службу коммуникации.

На столичной арене «Сарыарка» прошли итоговые матчи кубка Казахстана по баскетболу среди мужских команд. В турнире приняли участие 5 команд.

Команда Атырауской области сыграла четыре матча. В первой игре «Атырау барыстары» обыграла со счетом 86-60 команду «Каспий» из Актау. Победным был и следующий матч против «Тобола» из Костаная, счет игры 81-64. В третьей игре наши земляки победили команду «Актобе» со счетом 77-52. И, наконец, финальный завершающий матч против команды Президентского клуба «Астана» также завершился в пользу «Атырау барыстары» со счетом 70-66.

«Под началом главного тренера Тиграня Гекчяна атырауские баскетболисты взяли верх над командой «Астана», составленной из членов национальной сборной команды Казахстана. В последний раз наша команда владела кубком в 2009 году», - рассказал директор баскетбольного клуба Болат Мухамбеткалиев.

Команда планирует принять участие в чемпионате стран Евразийского экономического сообщества, который пройдет 15-20 марта в Ереване, и выступит на регулярном чемпионате Республики Казахстан сезона 2021-2022 годов.

Отметим, что основанная в 2003 году баскетбольная команда «Атырау барыстары» дважды становилась чемпионом Казахстана, пять раз была серебряным призером и выигрывала кубок страны.