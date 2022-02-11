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Баскетболисты из Атырау выиграли Кубок Казахстана

11 Февраля 2022 03:00
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Баскетболисты из Атырау выиграли Кубок Казахстана

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Баскетбольная команда «Атырау барыстары» стала победителем кубка Казахстана, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на региональную службу коммуникации.

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На столичной арене «Сарыарка» прошли итоговые матчи кубка Казахстана по баскетболу среди мужских команд. В турнире приняли участие 5 команд.

Команда Атырауской области сыграла четыре матча. В первой игре «Атырау барыстары» обыграла со счетом 86-60 команду «Каспий» из Актау. Победным был и следующий матч против «Тобола» из Костаная, счет игры 81-64. В третьей игре наши земляки победили команду «Актобе» со счетом 77-52. И, наконец, финальный завершающий матч против команды Президентского клуба «Астана» также завершился в пользу «Атырау барыстары» со счетом 70-66.

«Под началом главного тренера Тиграня Гекчяна атырауские баскетболисты взяли верх над командой «Астана», составленной из членов национальной сборной команды Казахстана. В последний раз наша команда владела кубком в 2009 году», - рассказал директор баскетбольного клуба Болат Мухамбеткалиев.

Команда планирует принять участие в чемпионате стран Евразийского экономического сообщества, который пройдет 15-20 марта в Ереване, и выступит на регулярном чемпионате Республики Казахстан сезона 2021-2022 годов.

Отметим, что основанная в 2003 году баскетбольная команда «Атырау барыстары» дважды становилась чемпионом Казахстана, пять раз была серебряным призером и выигрывала кубок страны.


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#Атырауская область   #Спорт  
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Автор:

Виктор Сутягин

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