Баскетболисты «Астаны» завоевали «серебро» международного турнира в Литве

ВИЛЬНЮС. КАЗИНФОРМ - Баскетбольный клуб «Астана» стал вторым на предсезонном турнире Кубок Раймундо Саргуно в Литве. В финале столичная команда не смогла переломить сопротивление хозяев турнира — литовской команды «Лиеткабелис», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на sports.kz.

Соперники «Астаны» накануне одолели эстонский коллектив — «Парну Садам», благодаря чему вышли в финал.

За всю историю «Астана» и «Лиеткабелис» встречались лишь однажды, это была товарищеская встреча в 2016 году. Тогда литовцы одержали победу.

Игра за Кубок Раймундо Саргуно началась с равной борьбы после пяти минут игры счет был ничейным, а по итогам первой четверти «Астана» лидировала, правда всего на 3 очка — 18:21. Во второй четверти игра шла на абсолютно равных курсах, а разница в счете практически не менялась. На большой перерыв с преимуществом все в те же 3 очка ушла команда Дарко Руссо — 38:41. После перерыва рисунок игры не сильно изменился и после пяти минут третьего периода «Астана» оставалась впереди +4. Но вот вторая половина третьей четверти абсолютно не удалась казахстанскому коллективу. Литовцы за пять минут смогли набрать 14 очков и пропустили лишь 4. Преимущество желто-бирюзовых в +4 очка превратилось в отставание в −6 очков перед финальным периодом. К сожалению, столичная команда не смогла отыграть отставание, и более того позволила соперникам немного оторваться, а за пять минут до конца проигрывала 8 очков. Такое отставание вполне возможно отыграть, но, к сожалению, этого не произошло. В результате литовцы выиграли свой домашний турнир, переиграв казахстанский коллектив со счетом — 82:71.

«Астана» уступила игру под щитом, уступив 10 подборов, при этом заметно проиграв именно под своим щитом. Также команда совершила больше потерь. Лучшими в составе стали — Энтони Хикки (18 очков, 4 подбора и 4 ассиста) и Джайлен Барфорд (17 очков и 6 подборов), кроме того Дмитрий Гаврилов набрал 8 очков и 6 подборов.