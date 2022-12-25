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Баскетболисты «Астаны» на выезде обыграли прямого конкурента в Единой лиге ВТБ

25 Декабря 2022, 21:44
Баскетболисты «Астаны» на выезде обыграли прямого конкурента в Единой лиге ВТБ

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В матче Единой лиги ВТБ «Астана» в гостях одержала победу над «Минском», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Матч закончился победой «Астаны» со счетом 76:65 (20:15, 22:19, 18:15, 16:16). Самым результативным игроком встречи стал баскетболист «Астаны» Кваме Вон набравший за матч 15 очков.

Для «Астаны» эта победа стала третьей в сезоне-2022/23 Единой лиги ВТБ. Казахстанский клуб остался на 11-м месте в турнирной таблице, но приблизился к «Енисею» (с четырьмя победами он идет на 10-м месте). Что касается «Минска», то белорусская команда осталась на последнем, 12-м месте в таблице, с единственной победой в активе.


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