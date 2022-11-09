Баскетбольный клуб «Астана» подписал разыгрывающего из США

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Баскетбольный клуб «Астана» подписал контракт с американским разыгрывающим Маркеллом Джонсоном, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу команды.

Маркелл Джонсон родился 25 августа 1998 года. Гражданство — США, рост — 188 см., вес — 85 кг.

Играть в баскетбол начал в Огайо за команду Восточной технической средней школы. Его называли одним из лучших новичков штата: в юниорский сезон он набирал в среднем 31.6 очка, совершал 7.4 подбора и 3.5 перехвата за игру. Такие СМИ, как Cleveland.com и Associated Press называли Джонсона лучшим молодым игроком года среди юношей и лучшим игроком дивизиона соответственно.

Он выступал в летней программе Спортивного союза любителей за команду King James Shooting Stars, связанную с легендой НБА Леброном Джеймсом. Поступив в колледж в 2016-м, Маркелл начал выступать за команду университета штата Северная Каролина. В свой первый сезон он был дублером Денниса Смита, ныне выступающего за клуб НБА «Портленд Трэйл Блэйзерс».

В среднем за четыре сезона он набирал 9.7 очка, а также совершал 3 подбора, 5.1 ассиста и 1.4 перехвата за матч.

Профессиональная карьера Маркелла началась в 2020 году, когда он подписал двухлетнее соглашение с «Бешикташем». В сезоне-2020/21 игрок провел 26 матчей в турецкой Суперлиге, в среднем набирая за матч 7 очков, 2.4 подбора и 4.5 передачи.

Затем он перешел в литовский «Пено Жвайгждес», где провел сезон-2021/22. Его средние показатели: 12 очков, 3.4 подбора и 4.3 передачи за игру.

Фото: pbcastana.kz