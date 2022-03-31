Баскетбольная «Астана» уступила краснодарцам в матче единой лиги ВТБ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За день до матча краснодарский клуб «Локомотив-Кубань» (7-6) официально расстался с защитником Стэнтоном Киддом. «Астана» (2-11) приехала в Краснодар с серией из 5 поражений подряд и без двух легионеров – Скайлара Спенсера и Антонио Кэмпбэлла. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

Старт встречи полностью остался за «Локо»: Владислав Емченко набрал 8 очков, а его команда совершила рывок 13:0. Свою первую результативную атаку «Астана» провела спустя 4 минуты после начала матча, но защита кубанцев в этот вечер работала превосходно. За первую четверть «Локомотив-Кубань» оторвался на 24 очка – 35:11. К этому моменту на паркет выходили 10 игроков краснодарской команды, 9 из которых набирали очки. «Астана» пробовала отвечать, но «Локо» увеличивал свое преимущество с невероятной скоростью. В середине второй 10-минутки хозяева паркета создали максимальный перевес – «+36».

Впрочем, ближе к концу четверти «Астана» сумела организовать мини-рывок благодаря попаданиям Максима Марчука и Вадима Щербака. На большой перерыв команды ушли с разницей в 34 очка – 63:29.

Но во второй половине «Астана» так и не сумела переломить ход событий. «Локо» продолжал превосходно играть в защите, а благодаря перехватам набирал легкие очки в быстрых отрывах. К финальной сирене кубанцы оформили свою крупнейшую победу в сезоне и установили рекорд сезона по набранным очкам в одном матче – 109:57.

3 апреля «Астана» сыграет дома с «Нижним Новгородом».