РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    14:44, 31 Март 2022 | GMT +6

    Баскетбольная «Астана» уступила краснодарцам в матче единой лиги ВТБ

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За день до матча краснодарский клуб «Локомотив-Кубань» (7-6) официально расстался с защитником Стэнтоном Киддом. «Астана» (2-11) приехала в Краснодар с серией из 5 поражений подряд и без двух легионеров – Скайлара Спенсера и Антонио Кэмпбэлла. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

    Старт встречи полностью остался за «Локо»: Владислав Емченко набрал 8 очков, а его команда совершила рывок 13:0. Свою первую результативную атаку «Астана» провела спустя 4 минуты после начала матча, но защита кубанцев в этот вечер работала превосходно. За первую четверть «Локомотив-Кубань» оторвался на 24 очка – 35:11. К этому моменту на паркет выходили 10 игроков краснодарской команды, 9 из которых набирали очки. «Астана» пробовала отвечать, но «Локо» увеличивал свое преимущество с невероятной скоростью. В середине второй 10-минутки хозяева паркета создали максимальный перевес – «+36».

    Впрочем, ближе к концу четверти «Астана» сумела организовать мини-рывок благодаря попаданиям Максима Марчука и Вадима Щербака. На большой перерыв команды ушли с разницей в 34 очка – 63:29.
    Но во второй половине «Астана» так и не сумела переломить ход событий. «Локо» продолжал превосходно играть в защите, а благодаря перехватам набирал легкие очки в быстрых отрывах. К финальной сирене кубанцы оформили свою крупнейшую победу в сезоне и установили рекорд сезона по набранным очкам в одном матче – 109:57.
    3 апреля «Астана» сыграет дома с «Нижним Новгородом».

    Теги:
    Спорт
    Сейчас читают
    Сегодня, 08:00
    1 октября. Календарь Казинформа «Дни рождения»
    Сегодня, 07:39
    Нокаутом завершился бой казахстанца в андекарде «Канело»
    Сегодня, 07:30
    Международный день пожилых людей отмечают в Казахстане
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!