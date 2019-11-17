Баскетбольная «Астана» уступила «Автодору»

САРАТОВ. КАЗИНФОРМ - Президентский баскетбольный клуб «Астана» был в шаге от первой выездной победы в Единой лиге ВТБ, но уступил саратовскому «Автодору» в концовке матча​, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу НОК.

Сразу стоит отметить, что Айзея Уайтхед травмировал голеностоп и не смог подержать свою команду в Саратове. Это явно не могло не сыграть свою роль в матче, ведь Айзея в предыдущих играх доказал, что является одним из лидеров и приносил много пользы команде.

«Астана» стартовала очень неплохо с двух точных трехочковых, и лишь после этого хозяева смогли открыть счет. Но саратовцев это не смутило, и они быстро нейтрализовали преимущество нашей команды, сократив свое отставание до минимума, а затем и сравняв счет. Казахстанская команда лидировала большую часть первой четверти, но последние минуты команды провели в упорной борьбе, постоянно сменяя друг друга в роли лидера. И все же первые 10 минут завершились при лидировании хозяев – 20:19.

Старт второго периода провела удачней наша команда, которая не только вернула себе лидерство, но и ушла в небольшой отрыв. Хозяева паркета делали все, чтобы остановить нашу команду, и они смогли не дать «Астане» возможность на дальнейшее увеличение преимущества. Казахстанский гандикап продержался до середины четверти, а затем подопечные Евгения Пашутина сократили отставание до минимума, а еще через две с половиной минуты саратовцы вновь вышли вперед, и после первой половины матча лидировали на 5 очков – 47:42.

Пять очков отставания никак не влияли на интригу в матче, которая только обострилась по такой борьбе, и в третьей десятиминутке температура на площадке только увеличилась. Теперь уже «Астана» выступала в роли догоняющих. Спустя три с половиной минуты команды разделяло всего 1 очко, но зацепиться за этот шанс нашей команде не удалось, а «Автодор» вновь совершает мини-рывок и восстанавливает свое преимущество в 7 очков. Команда Эмиля Райковича, в свою очередь, находит шанс ответить своим рывком и пользуется им. Менее чем за две минуты разница вновь всего 1 очко, а в оставшееся время четверти забивает лишь «Астана». 62:65 - столичный коллектив лидирует после тридцати минут игры.

Четвертая четверть обещала быть жаркой, а «Автодор» только подкинул дрова в топку интриги, выйдя вперед на 1 очко в первой же минуте четвертой четверти. После чего и начались попытки «перетянуть канат на свою сторону». «Автодор» постоянно выходил вперед, а «Астана» сравнивала. Так продолжалось какое-то время.

За три минуты до конца перевес хозяев составлял всего 2 очка, но реализовать атаку нашей команде не удалось, более того, они пропустили пару атак соперников, и менее чем за 2 минуты разница составляла уже 7 очков.

Концовка проходила в позиционной борьбе, а тренеры охотно пользовались правом на тайм-аут. За 9 секунд «Астана» проигрывала 3 очка, но дожать не удалось, а кольца и площадка были явно на стороне хозяев. «Астана» пока так и не познала вкус выездной победы в этом сезоне, уступив «Автодору» – 90:85 (20:19, 27:23, 15:23, 28:20).