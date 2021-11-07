Баскетбольная «Астана» сыграет против саратовского «Автодора»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - После трехнедельного перерыва баскетбольный клуб «Астана» возвращается в борьбу в Единой лиге ВТБ. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Оlympic.kz.

Они проведут принципиальную выездную игру против «Автодора» и своего бывшего наставника Эмиля Райковича, который очень сильно разогнал саратовскую дружину на старте этого сезона. Матч состоится в Саратове в воскресенье 7 ноября, начало в 16:00 по столичному времени.​

«Автодор» — российский профессиональный мужской баскетбольный клуб из города Саратова, основанный в 1960 году. Помимо участия в Единой лиге ВТБ, команда выступает в Кубке ФИБА Европа.