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    22:44, 09 Октябрь 2022 | GMT +6

    Баскетбольная «Астана» разгромно проиграла новичку Единой лиги ВТБ

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Столичная «Астана» в матче Единой лиги ВТБ принимала на своей площадке московский МБА, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Коллектив из Казахстана выиграл первую четверть, однако уступил во всех последующих отрезках игры.

    Самую высокую результативность в составе «Астаны» показал Даниил Аксенов, записавший в свой актив 13 очков. Майкл Майерс набрал 11 баллов, Олег Балашов — 10, Валерий Лиходей — 9, Вадим Щербак — 7, Рустам Мурзагалиев и Дендре Паркс — по 6, Аскар Майдекин — 4, Максим Марчук — 3.

    Следующий матч подопечные Олега Киселева проведут 13 октября вновь на своем паркете. Соперником «Астаны» станет пермская «Парма».

    Единая лига ВТБ. 2-й тур
    «Астана» — МБА 69:103 (24:23, 9:20, 21:32, 15:28).

    Фото: www.vtb-league.com


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