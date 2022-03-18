РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    23:23, 17 Март 2022 | GMT +6

    Баскетбольная «Астана» расторгла контракт с главным тренером

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Баскетбольный клуб «Астана» объявил о прекращении контрактных отношений с главным тренером Дарко Руссо, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

    «Контракт расторгнут по обоюдному желанию. Клуб благодарит Дарко Руссо за проделанную работу и желает успехов в дальнейшей карьере»,- говорится в официальном сообщении.

    Добавим, что Руссо возглавил клуб летом 2021 года.

    Теги:
    Спорт
    Сейчас читают
    Сегодня, 08:58
    Казахстанцу понадобилось меньше минуты для выхода в 1\4 финала Азиады по борьбе куреш
    Сегодня, 08:55
    Первые медали разыграют на XIX Азиатских играх в турнире по боксу
    Сегодня, 08:35
    Девять человек погибли в результате наводнений во Вьетнаме
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!