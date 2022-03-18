Баскетбольная «Астана» расторгла контракт с главным тренером

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Баскетбольный клуб «Астана» объявил о прекращении контрактных отношений с главным тренером Дарко Руссо, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

«Контракт расторгнут по обоюдному желанию. Клуб благодарит Дарко Руссо за проделанную работу и желает успехов в дальнейшей карьере»,- говорится в официальном сообщении.

Добавим, что Руссо возглавил клуб летом 2021 года.