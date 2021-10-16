Баскетбольная «Астана» проведет первый домашний матч в сезоне против «Зелены Гуры»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Баскетбольный клуб «Астана» проведет первый домашний матч в новом сезоне. В рамках Единой лиги ВТБ наша дружина столкнется на площадке с польской командой «Зелена Гура». Матч состоится в Нур-Султане на арене велотрека «Сарыарка» сегодня в 14:00. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на olympic.kz.

«Зелена Гура» — польский профессиональный мужской баскетбольный клуб из города Зелена-Гура, основанный в 1946 году. В нынешнем сезоне, помимо участия в Единой лиге ВТБ, команда выступает в чемпионате Польши.

Коллективы провели 6 очных встреч и преимущество на стороне казахстанской команды 5:1. Единственное поражение «Астана» потерпела в прошлом сезоне в Польше, и тот проигрыш был очень болезненным.



