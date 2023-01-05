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Баскетбольная «Астана» проиграла в первом матче 2023 года

5 Января 2023, 04:04
Баскетбольная «Астана» проиграла в первом матче 2023 года

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ «Астана» на домашнем паркете принимала «Самару», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Казахстанцы проигрывали гостям в каждом из четырех периодов.

Самыми результативными в составе казахстанского клуба стали Даниил Аксенов, набравший 16 баллов, Майкл Майерс, записавший в актив 13 очков, Кваме Вон — 9, Маркелл Джонсон — 4, Максим Марчук и Вадим Щербак — по 3, Роман Марчук — 2, Дмитрий Гаврилов — 1.

7 января «Астана» принимает на домашнем паркете «Зенит» из Санкт-Петербурга.

Единая лига ВТБ. 18-й тур
«Астана» — «Самара» 51:99 (15:21, 13:27, 11:27, 12:24).


Фото: sports.kz.

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