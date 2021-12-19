Баскетбольная «Астана» проиграла «Парме»

ПЕРМЬ. КАЗИНФОРМ - В Перми баскетбольный клуб «Астана» провел заключительный матч Единой лиги ВТБ в уходящем году. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

В качестве соперника выступила «Парма».

Для выявления победителя встречи потребовались овертаймы. Причем сразу три. И по итогам напряженного противостояния победа досталась «Парме» - 108:101.

Добавим, что до этого дня команды встречались девять раз. Теперь общий счет в личных встречах составляет 6:4 в пользу столичных баскетболистов.



