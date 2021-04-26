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    20:31, 25 Апрель 2021 | GMT +6

    Баскетбольная «Астана» потерпела крупное поражение

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Баскетбольная «Астана» дома разгромно проиграла белорусскому «Цмоки-Минск» в матче Единой Лиги ВТБ, сообщает Sports.kz.

    Казахстанский клуб проиграл со счетом 74:109 (17:25, 21:32, 24:17, 12:35). Самым результативным игроком в составе «Астаны» стал Джеремайя Хилл — он набрал 17 очков.

    Отметим, что для «Астаны» это поражение стало самым крупным в нынешнем сезоне. Ранее казахстанская команда уступала с разницей в 33 очка «Зениту» (52:85) и ЦСКА (60:93). После 24 сыгранных матчей «Астана» осталась на предпоследнем, 12-м месте, в турнирной таблице Лиги ВТБ — команда одержала лишь шесть побед, проиграв при этом 18 матчей.


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