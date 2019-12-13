Баскетбольная «Астана» подписала нового плеймейкера

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президентский баскетбольный клуб «Астана» объявил о подписании контракта с американским разыгрывающим защитником — Джеймсом Флоренсом. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

Джеймс Флоренс родился 31 мая 1988 года в городе Мариетта, Джорджия, США - американский профессиональный баскетболист, играющий на позиции разыгрывающего защитника. Баскетбольная карьера Джеймса началась в 2006 году с выступления за команду «Mercer Bears» университета Mercer в городе Макон, Джорджия, США. После завершения учебы в колледже Джеймс принял участие в дарфте НБА 2010 года, по итогам которого остался свободным агентом, а в межсезонье успел поиграть за «Philadelphia 76ers». Затем он перебрался в Европу, где его первым профессиональным клубом стал сербский «KK Igokea», с которым Флоренс стал победителем регулярного чемпионата и финалистом Боснии и Герцеговины, а также принял участие в Адриатической лиге.

В сезоне 2011/2012 перешел в состав украинского клуба «Кривбасс» из города Кривой Рог, выступающего тогда в украинской Суперлиге, где оставался до января 2013 года. Остаток сезона Джеймс защищал цвета венгерского клуба «Szolnoki Olajbanyasz» в Дивизионе А первенства страны и стал финалистом, как Национального турнира, так и розыгрыша Кубка Венгрии, а также вновь играл в Адриатической лиге. Следующий сезон он отыграл в немецкой Бундеслиге, выступая за команду «Phantoms Braunschweig».

Осенью 2014 года Джеймс подписал контракт с хорватским «Задаром», с которым дошел до финала розыгрыша Кубка Хорватии и принял участие в Матче всех звезд Чемпионата страны, но не доиграл до конца сезона и в марте 2015 года перебрался в Турцию, где провел несколько месяцев в составе местной команды «TED Kolejliler Ankara». В июле 2015 года подписал однолетний контракт с французской командой «Paris Levalo», однако уже в октябре того же года, Флоренс вернулся в Хорватию, но уже в статусе игрока титулованной «Цибоны», за которую доиграл до конца сезона. Сезон 2016/2017 Джеймс провел на новом месте — в Польше, подписав однолетний контракт с клубом «Stelmet Zielona Góra», вместе с которой он стал чемпионом страны и стал MVP финала, а также завоевал Кубок Польши.

Летом 2017 года он продлил контракт с «Stelmet Zielona Góra» еще на один сезон, а через год перешел в другой польский клуб — «Arka Gdynia» в ссотаве которого дважды добирался до финала розыгрыша Кубка Польши. До перехода в «Астану» Джеймс успел поиграть в Ливанской лиге за команду «Champville SC».