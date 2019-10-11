Баскетбольная «Астана» подписала американского защитника

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президентский баскетбольный клуб «Астана» объявляет о подписании контракта с американским защитником Айзеем Уайтхедом, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Оlympic.kz.

Айзея Уайтхед родился 8 марта 1995 года в Бруклине (Нью-Йорк, США) - американский профессиональный баскетболист, играющий на позиции защитника. В выпускном классе школы в 2014 году он получил приглашения на участие в выставочных матчах McDonald’s All-American и Jordan Brand Classic.

После школы Айзея выбрал баскетбольную программу университета Сетон-Холл, который расположен в городе Саут-Ориндж в штате Нью-Джерси. По итогам сезона 2014/2015 его включили в сборную новичков конференции Big East.

«Сетон-Холл», ведомый Айзея Уайтхедом, в сезоне 2015/2016 выиграл чемпионат конференции Big East впервые с 1993 года. Самого игрока признали самым ценным игроком турнира конференции Big East. Уайтхеда единогласно включили первую сборную конференции Big East.

В марте 2016 года Айзея Уайтхед объявил, что будет участвовать в драфте НБА 2016 года, уже 23 июня 2016 года был выбран под общим 42-м номером командой «Юта Джаз». На следующий день он был обменян в «Бруклин Нетс» на права с драфта на Маркуса Пэйджа и денежное вознаграждение. 8 июля 2016 года Айзея подписал контракт с «Нетс».

Айзея принял участие в Летней лиге НБА 2017 года. 27 ноября 2017 года в матче против «Хьюстон Рокетс» игрок повторил личный рекорд результативности, который равен 24 очкам.

В течение сезона 2017/2018 Айзея Уайтхед неоднократно играл за клуб лиги развития НБА «Лонг-Айленд Нетс».

6 августа 2018 года Айзея Уайтхед заключил соглашение с краснодарским клубом «Локомотив-Кубань», участвующим в Единой лиге ВТБ на один сезон. 7 января 2019 года Айзея и краснодарский клуб расторгли контракт по взаимному соглашению сторон.

15 января 2019 года Айзея подписал двухсторонний контракт с «Детройт Пистонс».