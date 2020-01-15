+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -6 °С
Алматы: -7 °С
USD 379.34 EUR 422.21
RUB 6.18 CNY 55.11
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Баскетбольная «Астана» подписала американского форварда

15 Января 2020 11:49
Поделиться:
Баскетбольная «Астана» подписала американского форварда

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президентский баскетбольный клуб «Астана» объявил о подписании контракта с американским форвардом Джеффри Крокеттом, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт клуба.

Новости по теме

Евразийская баскетбольная зима стартует в Атырау
Баскетбольная «Астана» подписала нового плеймейкера Акмолинские баскетболисты стали чемпионами Казахстана Баскетбольная «Астана» уступила «Автодору»

Джеффри Крокетт родился 16 октября 1991 года в городе Уотертаун, Нью-Йорк, США. Американский профессиональный баскетболист, играющий на позиции легкого форварда.

Баскетбольная карьера Джеффри началась в 2010 году после поступления в Техасский технический университет. На протяжении учебы в составе команды «Texas Tech Red Raiders», входящей в студенческую спортивную конференцию «Big 12 Conference», он принимал участие в 1-м дивизионе Национальной Университетской Ассоциации легкой атлетики (NCAA).

После завершения учебы Крокетт начал профессиональную карьеру в Италии, проведя сезон 2014/2015 за команду «Derthona Basket», выступавшей во втором дивизионе страны Serie A2 Basket, а также стал участником Матча Звезд Italian LNP. Первую половину следующего сезона он отыграл в чемпионате Японии в составе команды «Shinshu Brave Warriors», а завершил его уже в первенстве Швейцарии с командой «SAM Massagno» и стал лучшим форвардом по итогам чемпионата. В сезоне 2016-2017 он вернулся в Италию, разделив год с командами «Forlì» и «Trapani». Одним из самых результативных сезонов стал сезон 2017/2018, в котором Джеффри играл за датскую команду «Bakken Bears» и помог ей завоевать Кубок Дании, а также стать чемпионами страны.

Сезон 2018/2019 во Франции с командой «Le Portel» был омрачен травмой, начиная с травмы пятки в начале сезона, а затем в конце сезона в январе 2019 года. После начала сезона 2019/2020 в чемпионате Ливана в составе команды «Anibal Zahle», Крокетт подписал контракт с участниками Австралийской национальной баскетбольной лиги «South East Melbourne Phoenix» в качестве временной замены одного из игроков, получившего травму. После завершения контракта 6 декабря он не вернулся в Ливан, а подписал контракт с командой «Canterbury Rams» из Чемпионата Новой Зеландии, где отыграл почти месяц, а затем перешел в «Астану».


Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Спорт,
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz

Архив