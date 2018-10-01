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Баскетбольная «Астана» одержала первую победу в новом сезоне ВТБ
14 Октября 2018 05:20 78
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АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В игре Единой лиги ВТБ на выезде «Астана» сыграла с «Цмоки-Минск», пишет Sports.kz.
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В первом периоде силы соперников были равны, в последующих двух - результативными были обе команды с переменным успехом. Судьба поединка решилась в финальной четверти матча - победа досталась казахстанцам.
Наибольшую результативность в составе «Астаны» показал Энтони Клеммонс, записавший на свой счет 23 очка, Джей Джей О'Брайен набрал 19 баллов, Джеффри Гросселл и Кеннет Хортон - по 14, Майкл Дженкинс - 13, Александр Жигулин - 6, Максим Марчук - 4.
21 октября «Астана» на домашнем паркете принимает санкт-петербургский «Зенит».
Единая лига ВТБ. 2-й тур.
«Цмоки-Минск» - «Астана» 86:93 (17:17, 20:27, 23:17, 26:32).
Ключевые слова: Спорт,
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