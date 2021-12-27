Баскетбол: «Астана» и «Барсы Атырау» одержали победы в матчах чемпионата Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - «Астана» и «Барсы Атырау» одержали победы в матчах чемпионата Казахстана по баскетболу, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

«Астана» в третий раз переиграла «Актобе»

«Актобе» и «Астана» начали свою вторую очную серию игр. Буквально день назад завершилась их первая серия игр, в которой полностью доминировали столичные баскетболисты. «Астана» была явным фаворитом в игре.

Ход игры: Столичный коллектив вышел вперед в начале матча. Их соперник начал набирать очки не сразу, но не отпускал хозяев паркета в отрыв. После экватора первой четверти столичная дружина совершила хороший рывок, и их преимущество стало двузначным. Они сохранили это преимущество до конца первых десяти минут – 11:24.

Второй период проходил в равной борьбе. «Актобе» не позволял соперникам увеличить их отрыв, но при этом это не сильно влияло на их отставание. Спустя пять минут четверти разница всё также составляла тринадцать очков. Такая же игра проходила перед большим перерывом и первая половина завершилась с той же разницей, а вся четверть прошла в ничью – 26:39.

Старт третьей четверти не был очень активным в исполнении обоих коллективов, а разница практически не менялась. После пяти минут игры в третьем периоде команды действовали более успешно, но этот период, также как и второй, завершился в ничью, а «Астана» лидировала перед финальным игровым отрезком на тринадцать очков – 46:59.

В этом матче еще не было возможности на сто процентов предсказать исход игры, хотя шансов больше было у столичной команды. Столичные игроки сняли вопросы о победителе, проведя отличную первую пятиминутку. Их преимущество, спустя пять минут игры в четвертой четверти, впервые в матче перевалило за 20 очков. Последние пять минут «Астана» завершила с комфортным преимуществом, и в довела игру до очередной победы – 61:77. Ключевой момент: «Астана» окончательно обеспечила себе победу лишь в середине четвертой четверти.

Герой матча: дабл-дабл от Скайлара Спенсера был как нельзя кстати в этой игре для «Астаны».

Лидеры матча:

«Актобе»: Александр Тихонин (14 очков, 8 подборов, 2 передачи, 3 перехвата), Константин Двирный (9 очков, 3 подбора, 3 перехвата), Александр Папшив (9 очков, 3 перехвата).

«Астана»: Скайлар Спенсер (13 очков, 15 подборов, 3 передачи, 1 блокшот), Антонио Кэмпбелл (18 очков, 4 подбора, 2 перехвата), Николай Бажин (12 очков, 2 подбора, 2 передачи).

Последствия: оба коллектива сохранили свои позиции в турнирной таблице.

Следующие игры: Сегодня, 27 декабря команды проведут вторую игру серии. Онлайн-трансляция игр будет доступна на главной странице Olympic.kz и в эфире телеканала «In Sport».

«Барсы Атырау» переиграли «Каспий»

«Барсы Атырау» и «Каспий» сыграли первую игру в серии в Атырау. В предыдущей очной серии игр, которая проходила в Актау в начале сезона, атырауский коллектив одержал две уверенные победы, и сегодня предпочтения были также на их стороне.

Ход игры: первый период проходил в равной борьбе, и по его ходу отдать предпочтение какому-либо из коллективов было сложно. «Барсы Атырау» вышли вперед в середине четверти, но они не смогли удержать его до окончания десятиминутки. «Каспий» показал неплохую игру в концовке первой четверти и выиграл ее с небольшим отрывом – 20:24.

Второй период также проходил в равной борьбе. В середине четверти команды пару раз поменяли друг друга в роли лидера, но перед большим перерывом «Барсы Атырау» немного закрепились в этой роли. Хозяева выиграли первую половину со счетом – 44:36.

После смены сторон «Каспий» совершил попытку вернуть равенство в игре, и был очень близок к этому, сократив отставание до одного очка. Но хозяева отбили эту попытку и начали наращивать свое преимущество после экватора третьей четверти.

В результате перед заключительным игровым отрезком атырауский отрыв был довольно комфортным - 18 очков – 70:52. Гостям не удалось навязать конкурентной борьбы в последние десять минут. За пять минут до конца гости проигрывали шестнадцать очков. «Барсы» уверено завершали этот матч и не позволили соперникам как-то обострить ситуацию на площадке в конце матча – 83:67.

Ключевой момент: «Барсы Атырау» захватили инициативу во второй половине третьего периода и этого им хватило, чтобы довести матч до победы.

Герой матча: Донте Ламонт Макгилл стал самым результативным и эффективным в составе победителей.

Лидеры матча:

«Барсы Атырау»: Донте Ламонт Макгилл (21 очко, 7 подборов, 4 передачи, 3 перехвата), Денис Викентьев (15 очков, 11 подборов, 4 передачи, 1 блокшот), Владимир Иванов (7 очков, 8 подборов, 2 передачи, 6 перехватов, 1 блокшот).

«Каспий»: Константин Нефф (22 очка, 7 подборов), Семен Пинаев (10 очков, 2 подбора, 2 передачи), Магжан Сарсенгалиев (11 очков, 2 передачи).

Последствия: «Барсы Атырау» укрепились на второй строчке, а «Каспий» отстает от ближайших соперников.

Следующие игры: сегодня, 27 декабря, «Барсы Атырау» и «Каспий» закроют календарный год свой второй игрой в серии. Онлайн-трансляция игр будет доступна на главной странице сайта и в эфире телеканала «In Sport».