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    02:11, 17 Февраль 2021 | GMT +6

    Башкортостан заинтересован в халяльной продукции из Казахстана

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    МОСКВА. КАЗИНФОРМ - Казахстанские компании презентовали свой экспортный потенциал участникам продовольственного рынка Башкортостана, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    В рамках расширения торгово-экономических отношений между Казахстаном и регионами России, Торговым представительством РК в РФ при поддержке Правительства Башкортостана организована первая в 2021 году онлайн бизнес-миссия для казахстанских экспортоориентированных компаний.

    Как сообщает пресс-служба Торгпредства, в рамках мероприятия были презентованы 24 казахстанских компании несырьевых отраслей. Одновременно прошли В2В-переговоры отечественных предпринимателей с потенциальными контрагентами в Башкортостане.

    В ходе проведения презентаций казахстанских компаний, представители Башкортостана выразили заинтересованность во взаимных поставках продовольственных товаров, отметили растущий спрос на казахстанскую продукцию, в особенности с сертификатом «Халяль».

    Со стороны Башкортостана приняли участие представители Министерства торговли и услуг РБ, Государственного комитета РБ по внешнеэкономическим связям и конгрессной деятельности, представители Торгово-промышленной палаты РБ, Ассоциации предприятий социального питания, а также руководители региональных торговых сетей Башкортостана.

    С казахстанской стороны в мероприятии участвовали представители Министерства торговли и интеграции Казахстана, Генерального консульства Казахстана в Казани, представители АО «Центр развития торговой политики «QazTrade», АО «Самрук-Казына», АО ЭСК «KazakhExport», а также казахстанские торговые сети «Magnum», «Южный» и «Корзинка».


    Нарымбек Исмагулов



    Теги:
    Международная деятельность Экономика Интеграция и партнерство
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