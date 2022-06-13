23:31
13 Июня 2022 22:22
Башенный кран упал в Нур-Султане
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня, около 18:20 часов, на строительном объекте ЖК «SEN» районе Есиль, улица Толеби, 57, произошло падение башенного крана КБ-405 принадлежащего ТОО«НЕОТЕХ». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.
Работы наобъекте были приостановлены из-за штормового предупреждения, кран готовился к демонтажу. Жертв и пострадавших нет.
По предварительным данным, кран упал из-за сильного ветра. П орывы ветра достигали 20-25 метров в секунду. Детали происшествия уточняются. На месте происшествия работают сотрудники департамента Комитета промышленной безопасности МЧС РК по г. Нур-Султану.
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