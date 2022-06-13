13 Июня 2022 22:22

Башенный кран упал в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня, около 18:20 часов, на строительном объекте ЖК «SEN» районе Есиль, улица Толеби, 57, произошло падение башенного крана КБ-405 принадлежащего ТОО«НЕОТЕХ». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

Работы наобъекте были приостановлены из-за штормового предупреждения, кран готовился к демонтажу. Жертв и пострадавших нет.

По предварительным данным, кран упал из-за сильного ветра. П орывы ветра достигали 20-25 метров в секунду. Детали происшествия уточняются. На месте происшествия работают сотрудники департамента Комитета промышленной безопасности МЧС РК по г. Нур-Султану.



