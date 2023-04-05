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Башенный кран упал в Кокшетау, погиб мужчина

Ринат Дусумов
5 Апреля 2023, 15:52
Башенный кран упал в Кокшетау, погиб мужчина Фото:t.me/POLICE_of_KZ

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - В Кокшетау произошло падение башенного крана. В результате происшествия скончался 28-летний крановщик, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал POLISIA.KZ.

«5 апреля в 11:50 часов в дежурную часть УП города Кокшетау поступило сообщение о том, что на территории строящегося дома по ул. Ауэзова произошло падение башенного крана. В результате происшествия скончался крановщик – 28-летний житель областного центра», - говорится в сообщении.

По данному факту полицейскими начато досудебное расследование по ч. 2 ст. 277 УК РК. Выясняются обстоятельства произошедшего.


Акмолинская область   Происшествия   Кокшетау  
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