Башенный кран упал на стройке в Актау, пострадал мужчина

АКТАУ. КАЗИНФОРМ – В Актау упал башенный кран, передает lada.kz.

Как сообщает издание, инцидент произошел примерно в 15:55 на строительной площадке в 19 микрорайоне напротив торгового центра «Байтерек».

При падении крана пострадал мужчина, которого без сознания госпитализировали в областную больницу, сообщили в управлении здравоохранения региона.

На пульт дежурного Мангистауской областной станции скорой и неотложной медицинской помощи поступил вызов о том, что в 19 микрорайоне Актау во время строительных работ в жилом комплексе «Батыс» мужчина получил ранение.

«По предварительным данным, мужчина упал с башенного крана. Время приёма вызова - 15:55 минут. Пострадавшего мужчину госпитализировали в областную больницу. Предварительный диагноз - мозговая кома», - рассказали в управлении здравоохранения.

В полиции сообщили, что данным фактом занимаются в управлении полиции Актау. Проводятся следственные мероприятия.