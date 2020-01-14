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Башенный кран упал на стройке в Актау, пострадал мужчина

14 Января 2020 20:41
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Башенный кран упал на стройке в Актау, пострадал мужчина

АКТАУ. КАЗИНФОРМ – В Актау упал башенный кран, передает lada.kz.

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Как сообщает издание, инцидент произошел примерно в 15:55 на строительной площадке в 19 микрорайоне напротив торгового центра «Байтерек».

При падении крана пострадал мужчина, которого без сознания госпитализировали в областную больницу, сообщили в управлении здравоохранения региона.

На пульт дежурного Мангистауской областной станции скорой и неотложной медицинской помощи поступил вызов о том, что в 19 микрорайоне Актау во время строительных работ в жилом комплексе «Батыс» мужчина получил ранение.
«По предварительным данным, мужчина упал с башенного крана. Время приёма вызова - 15:55 минут. Пострадавшего мужчину госпитализировали в областную больницу. Предварительный диагноз - мозговая кома», - рассказали в управлении здравоохранения.
В полиции сообщили, что данным фактом занимаются в управлении полиции Актау. Проводятся следственные мероприятия.


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Ключевые слова: Происшествия, Мангистауская область,
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