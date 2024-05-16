Баржа повредила конструкцию моста в Техасе

Баржа врезалась в опору моста в штате Техас, что привело к утечке нефти в водоем и блокированию дороги на небольшой остров, передает собственный корреспондент агентства Kazinform со ссылкой на ABC News.

По данным властей, авария произошла в среду около 10 часов утра после того, как оператор буксира, толкавший две баржи, потерял над ними контроль из-за сильного течения.

В результате одна из барж столкнулась с опорой моста, соединяющего два острова Галвестон и Пеликан, от удара часть конструкции моста упали на верхнюю часть тихоходного грузового судна. Один человек, находившийся на барже упал в воду, но не пострадал.

Сейчас ведется ликвидация разлива нефти. Баржа имела вместимость 30 тыс. галлонов, но неизвестно сколько нефти попало в залив. Около 6,5 миль (10,5 км) водного пути было перекрыто.

Морские порты вдоль побережья Техаса являются центрами международной торговли. По мнению экспертов, авария вряд ли приведет к серьезным экономическим последствиям, поскольку она произошла на менее используемом водном пути. Также пляжи Галвестона находятся на противоположной стороне острова, где произошел разлив нефти, что не отразится на отдыхе миллионов туристов.

Инцидент произошел через полтора месяца после того, как 26 марта т.г. грузовое судно врезалось в опорную колонну моста Фрэнсиса Ки в штате Мэриленд, в результате чего погибли шесть строителей.